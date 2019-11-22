Sokak köpeğinin ısırdığı çocuk hastanelik oldu

Konya’nın Kulu ilçesinde sokak köpeğinin bacağından ısırdığı 10 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay, Kulu ilçesi Tuzyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki İ.D., bir haftalık ara tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Tuzyaka Mahallesindeki yakınlarını ziyarete gitti. Mahallede arkadaşları ile oyun oynamaya başlayan çocuğa sokak köpeği saldırmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. İ.D.'yi bacağından yaralandığını duyan ailesi çocuğu Kulu Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Yarası temizlenerek kuduz aşısı yapılan çocuğun yarasına dikiş atıldı. Hayati tehlikesinin bulunmayan çocuğun taburcu edildiği öğrenildi.

KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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