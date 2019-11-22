Beşiktaş kafilesine Konya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş, yarın oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanında coşkuyla karşılandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, teknik heyet ve 21 kişilik futbolcu kafilesi, havalimanında siyah-beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarlar futbolcular ve teknik direktör Avcı'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Beşiktaş kafilesi daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

Siyah-beyazlı kafilede şu futbolcular yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohammed Elneny, Burak Yılmaz, Kevin Nkoudou, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarlardan detay

Futbolculardan detay

Genel ve detay

KONYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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