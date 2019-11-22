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Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

İHA

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyahbeyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı.

Beşiktaş, Konya'da coşkuyla karşılandı

Beşiktaş, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya'ya geldi. Siyahbeyazlı kafile, havalimanında taraftarların coşkusuyla karşılandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da aralarında bulunduğu kafile siyahbeyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Siyahbeyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

KONYA

22 Kasım 2019 Cuma

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