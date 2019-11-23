Tarihi eserlerle yakalandılar

Konya’nın Kadınhanı ilçesinde, 3 kişi 82 parça tarihi eserle yakalandı.

İlçeye bağlı Şahören Mahallesinde ikamet eden R.K., K.K. ve G.K’nin ellerinde tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Şüphelilerin araç, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 23 adet metal sikke, 1 adet metal bileklik, 1 adet yüzük, 2 adet metal heykel, 55 adet metal obje, 1 adet metal kılıç, 1 adet rambo yazılı kama, 2 adet ruhsatsız av tüfeği olmak üzere tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 82 adet malzeme ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi eserlere el konuldu.

KONYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.