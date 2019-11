Hakimden sarkıntılık suçundan verilen cezaya muhalefet şerhi

KONYA'da matematik öğretmeni Orhan A.'ya, 2 yıl önce 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, taciz ettiği iddiasıyla verilen 23 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. Gerekçeli kararda, 3 kız babası öğretmenin, 'eğitim-öğretim sınırlarını aşan, kız öğrencilere karşı gerçekleştiği kabul edilen hareketlerin iyi niyetle ve öğrencileri ödüllendirme ve teşvik amacıyla yapıldığının kabul edilemeyeceği' bildirilerek, "Sanık mağdurelere karşı cinsel amaçla davranmıştır" denildi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, 2017 yılının mayıs ayında 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine, matematik öğretmeni Orhan A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini anlattı. Okul yönetiminin, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine Orhan A. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Orhan A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak kötü niyeti olmadığını ileri sürerek, "Öğrencileri öpüyorum ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim" dedi. Öğrencileri ısırma nedenini ise, ''Çok az ısırdım. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım" diye açıkladı. Açığa alınan Orhan A. hakkında Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Bu süreçte Orhan A. emekli oldu.

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Orhan A., 29 Mayıs günü tutuklandı. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan 9 kız öğrenciden biri, "Soru çözdüğümüzde sarılıp, öpüyordu. 'Çok tatlısın' diyordu. Bu davranışları babacan bir tavır olarak düşündüm. Sonra öyle olmadığını anladım" dedi. Bir başka öğrenci de öğretmenin, erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere iyi davrandığını ileri sürerek, ''Çözemediğimiz soruları sorduğumda sarılıp, elini omzuma atarak, taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı'' diye konuştu.

Tacize uğradığını öne süren kız öğrencilerden biri ise, öğretmenin durduk yerde kendisine sarılarak 'Seni seviyorum' dediğini, sık sık eliyle tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Öğrenci, ''Beni 200300 kere öpmüştür. Başka arkadaşlarımı da öperken gördüm" diye konuştu.

Bir başka öğrencinin "Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana 'her şeyi bırakıp, seni öpeyim' dedi. Birinci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada 'seninle oynaşmak istiyorum' dedi. Ben de 'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş' dediğimde bana 'sana küstüm konuşmayacağım' dedi" diye ifade verdiği mağdur çocuklardan biri ise öğretmenin kendilerine "Siz benim meleklerimsiniz" diye hitap ettiğini, "Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum" dediğini söyledi.

'BANA İFTİRA ATILDI'

Orhan A. hakkında hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Orhan A., yargılamanın yapıldığı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında da suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben 35 yıllık öğretmenim. Kız ve erkek öğrencilere hep aynı mesafede yaklaşırım. İddia edildiği gibi kız öğrencilere sarılmadım, öpmedim, onlara dokunmadım. Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı'' dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 9'uncu duruşmasında Orhan A., tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması dikkate alınarak, tahliye edildi. Yargılanmasına tutusuz devam edilen Orhan A. hakkında 12'nci duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 5 çocuğa yönelik zincirleme sarkıntılık suçunu işlediğini bildirerek, ayrı ayrı ceza verilmesini talep etti. 4 öğrencinin sanığın kendilerine karşı sarkıntılık boyutuna ulaşabilecek bir hareketi bulunmadığını söylemeleri nedeniyle bu öğrenciler yönünden beraat istedi.

23 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

6 Eylül'de görülen karar duruşmasında son savunması sorulan Orhan A. suçlamaları kabul etmediğini, bir öğrencisinin ödev kontrolü görevinden alınmasından sonra öğrencilerin bir araya gelerek, kendisine bu tür ithamlarda bulunduğunu ileri sürerek, beraatını talep etti.

Mahkeme, Orhan A.'yı 4 öğrencisine yönelik eylemden dolayı suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat ettirirken, 5 öğrencisine yönelik 'sarkıntılık' suçunun oluştuğu gerekçesiyle, iyi hal indirimiyle 5 kez 4 yıl 8 ay 7 gün olmak üzere toplam 23 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Oy çokluğuyla alınan karara bir hakim ise muhalefet şerhi koydu

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Mahkemenin verilen cezanın gerekçeli kararını tamamladı. Sanığın gerçekleştirmiş olduğu öpme, sarılma, dokunma şeklindeki eylemlerin öğretmen-öğrenci ilişkisi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Zira mağdurelerin sanığın bu eylemlerinden rahatsız olduğu, mağdurelerin istikrarlı, birbirine paralel ve değişmeyen anlatımlarının bulunduğu, tanık olarak dinlenen okuldaki müdür ve müdür yardımcılarının olaylarla ilgili olarak sanıkla görüşme yaptıklarında, sanığın baba ve öğretmen şefkati ile dersi sevdirmek ve tebrik amacıyla öğrencileri yanağından öptüğünü, zaman zaman erkek öğrencileri de öptüğünü, birkaç kız öğrenciyi de yanağından ısırdığını söylediğini ifade ettikleri, yine tanık olarak dinlenen rehber öğretmen ve öğrencilerin beyanlarından, sanığın kız ve erkek öğrencilere farklı davrandığı, erkek öğrencilere daha sert davranırken kız öğrencelere daha yakın davrandığı, soru çözdüklerinde kız öğrencileri yanağından öperken erkek öğrencilere çak yaptığından bahsettikleri, mağdure beyanları dikkate alındığında eğitim-öğretim sınırlarını aşan kız öğrencilere karşı gerçekleştiği kabul edilen hareketlerin, iyi niyetle ve öğrencileri ödüllendirme ve teşvik amacıyla yapıldığının kabul edilemeyeceği, mağdurelerin başka bir öğretmen hakkında böyle bir rahatsızlık duymadıkları olayın oluş şekli, mağdurelerin sanığa iftira atması için bir neden bulunmaması birlikte değerlendirildiğinde, sanığı magdurelere karşı cinsel amaçla davrandığı mahkememizce kabul edilmiştir. Sanığın mağdurelere karşı zincirleme sarkıntılık suçu işlediği her bir mağdure için ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği kanaatine varılmıştır."

HAKİM MUHALİF ŞERHİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Karara muhalif şerhi koyan üye hakim de gerekçeli kararda şu görüşlere yer verdi: "Her ne kadar sanık hakkında çocuğa karşı cinsel istismar da bulunma suçundan dolayı cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ve yargılama sonucunda sarkıntılık suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş ise de sanığın üzerine atılı bulunan, çocuğa karşı cinsel saldırı suçunu işlediği hususunda her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin elde edilemediği, somut delilin bulunmadığı, sanığın savunmasının aksinin tam olarak kanıtlanamadığı anlaşılmıştır. Sanığın öğrencileri olan mağdurlara yönelik yanaklarından öpmeyi ve mağdurlara sarılma amacının cinsel amaçla yapıldığının tam olarak tespit edilemediği, sanığın öğrencileri olan mağdurları aralarındaki yaş farkı da dikkate alınarak, öğretmen olması nedeniyle, normal bir küçük çocuğu sevme, özellikle de başarılı olan çocukları sevme amacı ile yapılmış olabileceği, sanığın bunu cinsel tatmin amacı ile yaptığı kesin olarak tespit edilememiştir. Mağdurelerin beyanlarının birbiriyle benzer olduğu, birbirlerinden etkilenerek ve birbirleriyle konuştuktan sonra benzer beyanlarda bulundukları, buna rağmen bazı mağdurelerin sanığın kendilerine dokunmadığını, bazı mağdureler ise sanığın iyi niyetle kendilerine dokunduğunu ve öptüğünü cinsel amaçlı olmadığını beyan etmişlerdir. "

Sanığın suçu işlediği hususunun sabit olmadığını ifade eden üye hakim, bu neden sanığın beraatına karar verilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, "Sayın çoğunluğun suçun oluştuğuna ilişkin görüşüne katılmıyorum. Yine sayın çoğunluğun sarkıntılık nitelendirmesine de katılmıyorum. Suçun işlendiği kabul edilirse yani sanığın suçu işlediği sabit sayılırsa, eylem çocuğa karşı cinsel saldırı kapsamında kalır. Eylemin sarkıntılık suçunu aşarak, cinsel saldırıya dönüştüğünün kabulü gerekir" dedi.



