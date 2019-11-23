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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza sahası içinde Ömer Ali’nin pasında topu alan Milosevic’in şutu ağlarla buluştu fakat VAR’a giden hakem Fırat Aydınus, pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.
13. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby’nin açtığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic’in şutuyla ceza sahası içinde topla buluşan Miya’nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ancic xx, Diagne xx, Ferhat xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Ömer Ali Şahiner xx, Milosevic xx, Miya xx, Bajic xx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul, Mücahit Atalay, Ali, Savaş, Volkan, Selim, Amir, Daci, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Ruiz xx, Rebocho xx, Atiba xx, Elneny xx, Adem Ljajic xx, Diaby xx, Caner Erkin xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Utku, Roco, Muhayer, Lens, Necip, Oğuzhan, Boyd, Umut, N’Koudou, Güven
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

KONYA

23 Kasım 2019 Cumartesi

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