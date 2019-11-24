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Kocaman: “Taraftarı hayal kırıklığına uğrattığımız için son derece üzüntülüyüm”

İHA

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarının maç boyunca üzerilerine düşenin fazlasını yaptıklarını belirterek, onları hayal kırıklığına uğrattıkları için son derece üzgün olduğunu söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor taraftarının maç boyunca üzerilerine düşenin fazlasını yaptıklarını belirterek, onları hayal kırıklığına uğrattıkları için son derece üzgün olduğunu söyledi.
Süper Lig’in 12. haftasında evinde Beşiktaş’a 10 mağlup olan Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.
İlk olarak maçı değerlendiren Kocaman, maçın başında hakem tarafından iptal edilen gol pozisyonunun ortada bir pozisyon olduğunu, ancak hakemin çok kolay karar verdiğini söyledi. Kocaman, “Beşiktaş yükselttiği puan ortalamasını ve kazanma sayısını devam ettirmek istiyordu. Bizim de 4 maçtaki özellikle kazanma ve puan alma tarafındaki sıkıntılı durumumuzu çevirmek için çıktığımız bir maç oldu. Özellikle maça çıkarken de temel beklentimiz takımdaki özgüven kaybını çevirip çeviremeyeceğimizdi. Rakip de tabii morali iyice yükselmiş, artık yavaş yavaş kazanma alışkanlığı edinmiş bir düzen kurmaya çalışan, ancak hala çok uyumlu olmamakla beraber ofansif anlamda etkili oyunculara sahip bir takımdı. Maçın başlangıcına girmek gerekirse ilk 30 dakika bizim adımıza kuvvetli bir oyun oldu. Gol için bir cümle söylemek lazım. Acaba başka bir rakip sahada olsaydı ofsayt verilir miydi, verilmez miydi? Biraz ortada bir pozisyon. Ama çok kolay karar verdi maçın hakemi. Olabilir. Sonraki süreçte kontrolü daha çok biz elimizde tutmaya çalıştık, Beşiktaş’a karşı hem baskı yaparak hem de topu dolaştırarak. Ancak ilk 30 dakikada genel olarak kuvvetli bir oyun ortaya çıkmasına rağmen tedirgin bir oyun da vardı. Bir yandan özellikle top kontrolleri, topu aktarmalar, topla hareketler son 2 maça göre iyi ancak olması gerekene göre biraz daha tedirgindi. Bu bütün maç boyunca da devam etti. İkinci yarı ve maçın 30. dakikasından sonra nispeten Beşiktaş biraz daha kontrolü ele aldı. Sahaya geniş yayılmaya başladılar. Özellikle Caner tarafından ceza sahasına sert girişler yapmaya çalıştılar. Fakat istediğimiz şekilde bittiğini söyleyebilirim. Öne geçebilme ihtimalimiz biraz daha fazla gözüküyordu. İkinci yarı baskılı oyunu devam ettirip ettiremeyeceğimiz söz konusuydu. Devre arası konuşmalarımız daha fazla bunun üzerineydi. Devam ettirdik. Bu Beşiktaş’ı biraz hırpaladı ve yordu, biraz da oyundan düşürdü. Fakat özellikle oyunun açıldığı bölümlerde en büyük tehlike başladı. Oyun daha fazla açıldı. Kaptığımız toplarla 4 kişilik 5 kişilik hızlı hücumlara gitmeye çalıştık. Fakat hücumdaki beceri sorunumuz sonuçlanamadığı gibi top kayıplarından sonra Beşiktaş’ın atakları haline dönmeye başladı. Oyun her iki takımın da biraz kontrolü dışına çıktı. Burada bir kurşun gelecekti. Top kayıplarından sonra biz bu kurşunu atmayı beceremedik. Beşiktaş maçı alacak beceriyi sağlayan bir ayakla beraber öne geçmeyi başardı” şeklinde konuştu.

“Taraftarı hayal kırıklığına uğrattığımız için son derece üzüntülüyüm”
Kocaman, “Malatya ve Fenerbahçe maçıyla başlayan durum, Eyüp maçıyla çok derinleşti. Hakikaten problem, sorun sarmalı haline geldi. Gençlerbirliği son dakika golü, arkasından Sivas mağlubiyeti sorunu biraz daha büyüttü ve büyümeye ve gelişmeye açık gözüken takımı bir anda tam tersi duruma doğru götürdü. Gerçekten çok üzgünüm. Bugün bütün maç boyunca da, maç öncesinde de Konyaspor taraftarı üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yaptı. Taraftarı hayal kırıklığına uğrattığımız için son derece üzüntülüyüm” ifadelerini kullandı.

KONYA

24 Kasım 2019 Pazar

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