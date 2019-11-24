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Çırağını triger kayışı ile döven usta 'İki tokat attım' dedi, tahliye oldu

DHA

KONYA'da, çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla döven oto tamir ustası Fatih S.'nin (33), 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçlarından 19,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., "Daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır" dedi. Fatih S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.A. ise bu karar üzerine gözyaşlarını tutamayarak mahkeme salondan çıktı.
Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., bir yakınlarının tavsiyesi üzerine temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerine çırak olarak başladı. M.A., 7 Temmuz günü iddiaya göre tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Fatih S. de iddiaya göre, 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla M.A.'yı dövdü. Aldığı darbeler sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden ailesi Özalkent Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih S., çırağının kendisine iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.
İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Bunun üzerine ailenin avukatı, M.A.'nın uğradığı şiddet sonucu psikolojisinin bozulduğunu belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih S.'nin serbest bırakılmasına itirazda bulundu. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde aldığı darbeler sonucu bacak ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca savcılık kararıyla M.A., psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. M.A., tamir aletini düşürmesi sonucu, ustasının 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek triger kayışıyla 30 veya 40 defa vücuduna vurduğunu söyledi. Gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü belirten M.A.'nın uyku problemi yaşadığı ve uyuduğu sırada da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığı belirlendi. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedaviye alındı. 
Fatih S. de savcılık kararıyla dün yeniden gözaltına alınıp çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı. 
İKİ TOKAT ATTIM
Fatih S.'nin Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçlarından 19,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Fatih S., M.A. ve ailesi ile taraf avukatları katıldı. Sanık Fatih S. (33) savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. M.A.'ya sadece iki tokat attığını ileri süren Fatih S., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben motor ustasıyım. Mağdur benim yanımda çırak olarak çalışıyordu. Olay öncesi sürekli malzemelerimizi kırıyordu. Bu nedenle kendisini uyardık. Ertesi gün babası iş yerine geldi. Çocuğu biraz daha idare edin dedi. Bir sonraki gün az kalsın liften araç düşürecekti. Bu nedenle daha önce de malzemeleri kırdığı için bacaklarına iki tokat attım. Bunun dışında bir eylemim olmamıştır. Kendisini trigier kayışı ile dövmedim. Başka suçlamaları kabul etmiyorum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Öncelikle beraatimi istiyorum" dedi.
GÖRDÜĞÜ EZİYETİ AĞLAYARAK ANLATTI 
Duruşmada pedagog eşliğinde olayı anlatan M.A. ise ustasının kendisine defalarca tokat atıp, dövdüğünü söyledi. M.A. savunmasında, "Sanık benim ustam olur. Savunmalarını kabul etmiyorum. Ben orada çırak olarak çalışıyordum. İş yerinin zemini düzgün olmaması nedeniyle benzin pompasının şamandırasını kırdım ve bunun üzerine ustam bana kızdı. O gece saat 03.00'e kadar çalıştık. O günün akşamında gece saatlerinde tekrar bana kızıp, 'niye eşyamı kırdın' diye yüzüme tokat attı. 'Niye susuyorsun' diye kızarak bana yine tokat attı. Babası araya girerek engel olmaya çalıştı. Babasına da sinirlenip, ona da vurmaya kalktı. Tekrar bana dönüp, boğazımı sıkıp, beni duvara yapıştırdı. Yine babası engel olmaya çalıştı. 'Dua et babamla kardeşim burada' dedi. Beni dövdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yedik. Ertesi gün babamı iş yerine çağırarak 'Oğlun bu malzemeleri kırdı' dedi. Babamda, 'Malzemelerin bedelini ödeyeceğim, oğlum işten ayrılsın' dedi. Babama, 'Bu işi yapabilir, biraz daha kendine güvenip, çalışmaya devam etsin' dedi. Orada çalışmaya devam ettim. Ustam bir gün müşteri ile tartıştı. Ona sinirlerince bana yukarı çık dedi. Daha sonra yanıma gelerek bana 'Sen işe yaramazsın, bana zarar veriyorsun, ben stres yapıyorum' diyerek tokat atıp triger kayışıyla bacaklarıma 30-40 kez vurdu" diye konuştu.
BANA BİR ŞEY YAPAMAZSINIZ
Triger kayışıyla dayak yedikten sonra ustasının kendisini 'bunları kimseye anlatma' diyerek işten kovduğunu belirten M.A., "Triger kayışıyla dövdükten sonra aşağıya indik. Bana, 'Bu işi yapmak istiyor musun?' dedi. Ben yapmak istemediğimi söyleyince bana hakaret edip, önüme 200 lira attı ve 'Eşyalarını topla git' dedi. Eşyalarımı topladıktan sonra sen o parayı hak etmiyorsun deyip parayı geri istedi, ben de verdim. Kardeşine dönüp, 'Bu bizim başımıza bela olur. Ben bunun videosunu çekeyim' dedi. Bana, 'Şamandırayı ben kırdım şu malzemeyi de ben kırdım' diye söyleterek videomu çekti. Videomu çektikten sonra 'Buradan kimseyle helalleşmeyeceksin' dedi. Ben bacağıma vurmasından dolayı topallayarak yürüyordum. Bana 'Düz yürüyeceksin. Yoksa seni döverim' dedi. Korktuğum için ailemden kimseyi arayamadım. Eve gittiğimde annem-babam ne olduğunu sorunca ustamın beni dövdüğünü söyledim. Pantolonumu indirirken bacağımdaki kızarıklıkları gördüm. Babam sanığı arayarak, "Niye bu çocuğu bu kadar dövdün?' dedi. O da babama, "Para verirken, yedirir içirirken iyiydi. Siz bana bir şey yapamazsınız. 3 avukat tutarım" dedi. Babamı dükkana çağırdı. Ben, babam ve teyze oğlum dükkana gittik. Dükkanda bize 'Beni dövün abi, haklısınız özür dilerim' dedi. Sanık beni döverken, 'Susma. Sen beni sinirlendiriyorsun, konsantrasyonumu bozuyorsun" dedi.
GÖZYAŞLARIYLA SALONDAN ÇIKTI 
Savunmaların ardından hakim kararını açıkladı. Mahkeme, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, karartılma ihtimali bulunmaması üzerine sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Bu karar üzerine M.A., ağlayarak salondan dışarı çıktı. M.A. sinir krizi geçirirken, aile de verilen bu karara tepki gösterdi. Dava, ertelendi.

KONYA

24 Kasım 2019 Pazar

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