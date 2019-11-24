OSBÜK, ilk bölge toplantısında Marmara'daki OSB'lerle buluşacak

- TÜRKİYE'nin 7 bölgesindeki tüm OSB´lerle bir araya gelen OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu), Temmuz ayında yapılan 17. Olağan Genel Kurulun ardından ilk bölge toplantısında Marmara Bölgesi´ndeki OSB´lerle buluşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri, OSBÜK yönetim kurulu ile Marmara Bölgesi´ndeki OSB´lerin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi´nin ev sahipliğinde yapılacak toplantı, 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası´nın konferans salonunda gerçekleştirilecek OSBÜK Marmara Bölge Toplantısına; Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 11 şehirdeki 91 OSB´den katılım olması bekleniyor.



KONYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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