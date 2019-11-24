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Karapınar'da 8 metre derinliğinde obruk oluştu

DHA

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.
İlçeye bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Kamışağlı mevkisinde dün gece saatlerinde traktörü ile tarlasında çalışan bir çiftçi, tarladaki çukuru fark ederek durumu yakınlarına haber verdi. Çukurun yanına yaklaşmayan bölge halkı gün ağarınca karşılarında 2 metre çapında ve yaklaşık 8 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü. 
Yaşadıkları bölgede daha önce de obruk oluştuğunu belirten çiftçi Ali Ocakçı, "Obruğu sabah gördük. Bundan 5 gün önce falan hiçbir şey yoktu. Tahminimce birkaç gün önce oluşmuş. Tarla sahibi arkadaşımız traktörle tarlada çakşırken aniden obruğu görmüş. Fark etmese içine düşebilirdi" dedi.

KONYA

24 Kasım 2019 Pazar

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