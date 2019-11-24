Kadına şiddete tepki gösterip, 'Ölmek istemiyoruz' sloganı attılar

KONYA'da, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir araya gelen bir grup genç kadın, 'Artık öldürülmek istemiyoruz' sloganı attı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız ve Kadın Meclisleri üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Ezgi Çetinkaya, artık öldürülmek istemediklerini söyledi. Çetinkaya, "Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Ayşe Paşalı. Bu ülkede öldürülen kadınlardan sadece birkaçı. Bu ülkede 2018'de 440 kadın, 2019'da bugüne kadar tam 420 kadın öldürüldü. 420 kadın arkadaşımız bu hayattan koparıldı. Bu arkadaşlarımız bir felaket, bir doğal afet sonucu ölmedi. İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin bir şekilde uygulansaydı, yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Yasaların uygulanmadığı her gün, erkekler bundan güç alıyor. Kadınların hayatlarına dair karar verme hakkını kendilerinde görüyorlar. Daha bu hafta Güleda Cankel arkadaşımız ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü. Güleda hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele etti. Emine Bulut'un son nefesinde, 'Ölmek istemiyorum' diye haykırışını, kadınların hayatta kalabilmek için son nefeslerine kadar nasıl mücadele ettiğini görüyor musunuz? Tek bir kadının dahi öldürülmediği bir ülkeye kavuşana kadar durmayacağız" dedi.

Grup, 'Kadın cinayetlerini durduracağız', 'Artık ölmek istemiyoruz', 'Öldürülmediğimiz şehirler istiyoruz' sloganları atarak dağıldı.



KONYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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