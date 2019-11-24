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Başkan Kavuş, Meram eğitim camiası ile buluştu

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Meram'da bulunan okulların müdürleri ve idarecileri ile bir araya geldi.

Başkan Kavuş, Meram eğitim camiası ile buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Meram’da bulunan okulların müdürleri ve idarecileri ile bir araya geldi.
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Kavuş’un yanısıra, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram’da bulunan okulların müdürleri ve idarecileri katıldı. Sinevizyon gösterisi ile başlayan programda ilk olarak kürsüye gelen Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, Meram Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunun altını çizerek, öğretmenlerin bu mutlu gününde de kendileri için bir program düzenlediği için Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise sözlerine kendilerine her zaman destek veren Meram Belediyesi ve Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür ederek başladı. “Milli Eğitim camiası içinde hangi görevi yaparsak yapalım, hangi statüde olursak olalım, bizim için en büyük paye öğretmen olmaktır” şeklinde konuşan Büyük, “Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir. Büyük özveriler gerektirir. En büyük derdimiz, öğrencilerimizin, yavrularımızın en iyi şekilde yetişmeleridir. Ancak öğrencimizi mezun ettikten sonra onunla bambaşka bir yerde karşılaşıp, ‘Hocam ben de sizin öğrencinizdim’ dediği an, tüm sıkıntılarımızı tüm dertlerimizi unuttuğumuz andır. O an duyulan mutluluk bir öğretmen için tüm sıkıntılara bedeldir” dedi.

“Sizler, insanın içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen usta sanatkarlarsınız”
Mukaddes, mukaddes olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, ‘Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi’ emreden bir medeniyetin, ‘Bana bir harf öğretenin kölesi olurum’ diyen bir anlayışın, ‘İlim Çin’de de olsa gidip alın’ diyen bir tefekkürün temsilcileri olarak öğretmenlerin, kendileri için en kıymetli hazine olduğunu ifade etti. Öğretmenin, öğretmekle birlikte, yetiştiren, eğiten, terbiye eden; insanın içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen bir sanatkar ve geleceğin mimarları olduğunu söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geleceğin büyük Türkiye idealine ulaşmak adına büyük uğraşlar veren, bizim için sizlerin bu fedakarlıkları paha biçilmez bir değerdedir. Tüm bu sebeplerle saygıyı en çok hak eden, sevgiye en layık ve başlarımızın tacısınız. Tüm bu duygularla 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü en içten ve en güzel dileklerimle kutluyorum.”

“Birbirinden değerli projeler ve hizmetlerle eğitimin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz”
Son 17 yılda Türkiye’de, öğretmenler ve çocuklara daha iyi bir eğitim fırsatı sunabilmek ve şartlarını iyileştirebilmek adına önemli atılımlar yapıldığını hatırlatan Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin de bu atılımlara var gücüyle destek olduğunu ve öğretmenlerin, öğrencilerin, okulların ve eğitimin yanında durduğunu kaydetti. Bu kapsamda Meram’da bulunan 133 okula, sadece 2019 yılında 2 milyon liraya yakın destek verildiğini açıklayan Başkan Kavuş, “Çocukların eğitimine destek vermek amacıyla, Uzak Mahallelerden Öğrencilerin Bilim Merkezine ve 80 Binde Devri Alem Parkına Taşınması Projesi’nden Akıllı Bahçe Projesi’ne, Akıl Zeka Oyunları Atölyelerinin hayata geçmesinden Bilgi Yarışmalarına, Bilim Kurdu Projesi’nden Meslek Edindirme Kurslarına ve Yaz Spor Okullarına kadar birçok faaliyete imza attık. Fen İşleri Müdürlüğümüz okullarımızın eksiklerini tamamlamak ve çocuklarımızın eğitim gördüğü okulların fiziki şartlarını düzeltmek adına önemli çalışmalara imza attı ve atmaya da devam ediyor. 40 okulumuzun dış ve iç cephe boyalarından, ahşap yapım ve tadilatlarına, saha betonlarından, sıva işlemlerine, çatı yalıtımlarından mermer kaplamalara, yağmur oluklarından, parke, bordür, asfaltlama ve duvarlarına kadar tüm ihtiyaçları giderdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, okullarımızın bahçe düzenlemelerini, fidan dikim, sulama sistemi kurulumları ve onarımları, ot temizliği ve oyun grupları kurulum ve tadilatlarına kadar pek çok işlemi gerçekleştiriyor. Okullarımızın temizliği adına titiz bir çalışma sergileyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz sizlerin en iyi ve en temiz şartlarda eğitim faaliyeti sürdürebilmeniz için canla başla çalışıyor. Tüm bu faaliyetlerle ve bundan çok daha fazla hizmetlerimizle yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Programın sonunda en genç, en yaşlı ve en uzun süre müdürlük yapanlara plaket verildi, programa katılanlara da çeşitli hediyeler takdim edildi. Program çektirilen aile fotoğrafı ile son buldu. Başkan Kavuş, bu programın ardından Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezine geçerek burada ‘Gençlik Akademisinde’ görev alan öğretmenlerin de gününü kutladı. Kendilerine çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Kavuş, öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

KONYA

24 Kasım 2019 Pazar

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