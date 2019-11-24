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(Tekrar) Başkan Altay: “Amacımız esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi şartlarda alışveriş ...

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan Muhacir Pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, "17.5 milyon liraya mal olan pazar yerimizde özellikle ısı yalıtımlı panel kullanılması yaz ve kış ayları için konfor oluşturdu. Amacımız esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışveriş yapabilmesi. Hayırlı olsun" dedi.

(Tekrar) Başkan Altay: “Amacımız esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi şartlarda alışveriş yapabilmesi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan Muhacir Pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “17.5 milyon liraya mal olan pazar yerimizde özellikle ısı yalıtımlı panel kullanılması yaz ve kış ayları için konfor oluşturdu. Amacımız esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışveriş yapabilmesi. Hayırlı olsun” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Muhacir Pazarını ve Balık Halini ziyaret etti. Pazar esnafı ve pazara alışverişe gelen vatandaşlarla görüşen Başkan Altay, Konya’nın şehir kültürlerinden olan pazar geleneğinin sürdüğü en önemli pazarlardan birisinin de Muhacir Pazarı olduğunu ifade etti. Başkan Altay, “Eski stadyum alanında bir süredir pazarcı esnafımız hizmetlerini sürdürüyordu. Yaklaşık iki hafta önce Muhacir Pazarı eski yerine taşındı. 6 ay gibi kısa bir sürede inşaatı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 17.5 milyon liraya mal olan pazar yerimizde özellikle ısı yalıtımlı panel kullanılması yaz ve kış aylarında pazarcılarımız için konfor oluşturdu” dedi.

"Şehrimizdeki tüm pazarlarda iyileştirme yapmaya çalışıyoruz"
Muhacir Pazarını kendisinin de sıklıkla kullandığını belirterek, bu kültürün yaşatılması için bütün vatandaşları pazarlardan alışverişe davet eden Başkan Altay, “İlçe belediyelerimizle birlikte şehrimizdeki tüm pazarlarda iyileştirme yapmaya çalışıyoruz. Amacımız esnafımızın ve vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışverişini yapabilmesi” ifadelerini kullandı. Muhacir Pazarıyla ilgili otopark sorunu olduğunu bildiklerini ama bölgenin eski bir mezarlık alanı olmasından dolayı kazı yapılamadığını anlatan Başkan Altay, “Pazarın hemen yanında bulunan Ticaret ve Anadolu Liselerinin bahçelerini hafta sonları otopark olarak kullanmak şartıyla burada bir rahatlama oluşturmaya çalışıyoruz. Büyükşehir olarak böyle büyük bir inşaatı çok kısa sürede tamamlamış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Pazarın yerleştirilmesi de Meram Belediyemiz tarafından gerçekleştirildi. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

“Baharla birlikte millet bahçesi inşaatına başlamayı arzu ediyoruz”
Muhacir Pazarının geçici olarak hizmet verdiği eski stadyum alanında Konyalıların bir Millet Bahçesi beklentisi olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımızın meydanda açıkladığı bir sözü var. İnşallah yılbaşı itibariyle projeyi tamamlamayı ve baharla birlikte Millet Bahçesine de başlamayı arzu ediyoruz. Konya’ya yakışır, şehrimizin içinde 100 bin metrekarelik bir Millet Bahçesi; Millet Kıraathanesiyle, camisiyle, yürüyüş yollarıyla şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden birisi olacak. Millet Bahçesinin inşaatı TOKİ tarafından gerçekleştirilecek. Belediyemiz bütçesinden herhangi bir harcama olmayacak. Tüm hizmetlerimize destek olduğu gibi buna da destek olan Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

“Pazarın konforu yükseldi”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Muhacir Pazarının Meram ilçesi sınırlarında olmasına rağmen şehrin her yerinden insanların geldiği bir pazar olduğunun altını çizerek, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmayla pazarın konfor seviyesinin yükseldiğini ifade etti. Pazarda hafta sonları 380 sebzemeyve pazarı esnafı, Salı günleri de 155 tane tuhafiye pazarı esnafı bulunduğunu kaydeden Kavuş, “Otoparkla ilgili hemşehrilerimizden hemen pazarın yanındaki iki büyük lisenin bahçelerini otopark olarak kullanmalarını rica ediyorum. Büyükşehir Belediyemize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu pazarı ilçemize kazandırdıkları ve pazar kültürünün yaşatılmasına katkı sağladıkları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

KONYA

24 Kasım 2019 Pazar

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