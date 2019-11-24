Kulu’da Öğretmenler Günü etkinlikleri

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Konya’nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan tarafından Atatürk Anıtına çelenk koyuldu. Daha sonra etkinliklere Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki çok amaçlı konferans salonunda devam edildi. ‘Şehit Öğretmenler’ adlı slayt gösterisinin ardından şiirler okundu, oratoryo, okul öğretmenlerinin seslendirdiği türküler ile program devam etti.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

KONYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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