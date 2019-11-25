Aykut Kocaman’ın zor günleri 3. Kocaman döneminde 34 maçta 8 galibiyet!

Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a tek golle yenilen Konyaspor, son 5 maçtır galibiyet yüzü görmezken, teknik direktör Aykut Kocaman kariyerinin en zor dönemini yaşıyor. Üçüncü kez Konyaspor’un başına geçtiği günden bu yana 34 lig maçına çıkan Kocaman’ın takımı sadece 8 kez galip geldi.

Geçen sezon Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından Konyaspor’da üçüncü kez göreve başlayan teknik direktör Aykut Kocaman, yeşilbeyazlı takımda bir yılı geride bıraktı. Deneyimli teknik adam Süper Lig’de 20182019 sezonu 13. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçıyla göreve başlamıştı. 54 yaşındaki teknik adamın yönetiminde Konyaspor geçen sezon 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 27 puan topladı. Konya ekibi, 20182019 sezonunu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. Süper Lig’de beraberlik rekorunun kırıldığı sezonda puan ortalaması ise 1.23 oldu.



34 maçta 8 galibiyet

Konyaspor önceki dönemlerinde tarihi başarılar yaşadığı Aykut Kocaman ile bu sezon ligde ilk 12 maçta 13 puan toplayabildi. Anadolu Kartalı, geçen sezonla birlikte deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı Süper Lig’de 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 16 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Puan ortalaması ise maç başına 1,08 oldu. Yeşilbeyazlı ekip, ligdeki kötü performansının yanı sıra Ziraat Türkiye Kupasında da 2. Lig ekibi Eyüpspor’a elendi.

Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında katıldığı programda üçüncü Konyaspor döneminde aldığı 8 galibiyetin çok az olduğunu ve en az 34 galibiyet daha almaları gerektiğini söylemişti.

KONYA 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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