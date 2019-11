Tatköy Anasınıfı ve okul kütüphanesi açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Konya 2023 Hedefine El Ele’ projesi kapsamında Tatköy İlkokulunda anasınıfı ve kütüphane açılışı gerçekleştirildi.

Anaokulları tanıtım videosu ve mehter takımı gösterisi ile başlayan açılış programın konuşan Tatköy İlkokul Müdürü Ramazan Güllü, Konya 2023 Hedefine El Ele” projesi kapsamında tefrişatı yapılan ana sınıfı ve Selçuklu Belediyesi Kütüphanesi için teşekkürlerini iletti.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Bugün Konya 2023 Hedefine El Ele Projesi kapsamında donatımı yenilenen ana sınıfının ve Selçuklu Belediyemiz tarafından yapılan kütüphanemizin açılışı için burada bulunmaktayız. Selçuklu olarak eğitimi ileri taşıyacak projelere katkıda bulunuyoruz. Selçuklu’da sadece okullar değil belediyemiz de eğitime önemli katkıda bulunuyor. Başta SEDEP projesi olmak üzere, okulların her türlü ihtiyacının giderilmesinde, eğitim ortamlarının iyileştirilmesinde bize büyük katkı sağlıyor. Spor salonlarının kütüphanelerin yapımı, okul bahçelerinin düzenlenmesi ve okullardaki her türlü eksiklerin giderilmesinde bize verdiği büyük desteklerinden dolayı Selçuklu Belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi.



“Hedefimiz, bütün okullarımızda imkan ve öğrenme farklılıklarını kaldırmaktır”

Başarmak için birlikte olmanın gerekliliğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de konuşmasında, “Yapılamayacak noktasında değil, el ele verildiği zaman çok güzel şeylerin yapıldığını görüyoruz. Selçuklu ilçemiz değerler eğitimi ile başlayan bu süreçte eğitime sürekli destek olan bir yapı içerisindedir. Sille Tabiat Okulu Türkiye’ye örnek bir durum. Öğrencilerimizin kendi özelliklerini ortaya çıkarma noktasında son derece önemli bir yapıya sahip çalışmadır. Belediyemiz, tasarım atölyeleri ile en az bizim kadar eğitimin her aşamasında destek oluyor. Başkanımıza hususen teşekkür ediyoruz. Sloganımız, Konya’da bütün okullarımızda imkan ve öğrenme farklılıkları noktasında en aza indireceğiz hatta tamamen ortadan kaldıracağız. Eğitimle paydaş olan herkesle birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz ve hepimiz birbirimize güveniyoruz. Hedefimiz bütün çocuklarımızın sadece akademik değil kültürel, sanatsal, toplumsal, sportif alanlarda başarılı olmalarını sağlamaktır” şeklinde konuştu.



"Selçuklu, okul öncesi eğitimde ve kütüphane sayısında Türkiye standardını aşıyor"

Selçuklu Belediyesi olarak eğitime yaptıkları yatırımlarla aynı zamanda geleceğe yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için hem derslikleri modernleştiriyor hem de yeni derslikler yapıyoruz. Okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Hükümetimizde okul öncesi eğitime çok büyük bir önem veriyor ve okul öncesi eğitimde sınıf sayısının arttırılması yönünde bir politikası var. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımıza önemli bir destekte bulunuyoruz. İnşallah yeni anaokulları da yapmaya devam edeceğiz. Böylece Selçuklu’yu okul öncesi eğitimde Türkiye standartlarının üzerinde bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Başkan Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Memur Sen Konya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 2 no’lu Şube Başkanı Nazif Karlıer, birim amirleri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı.

