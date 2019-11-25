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AK Parti’de kongre süreci başlıyor

İHA

AK Parti’de kongre süreci başlıyor

AK Parti Konya İl Teşkilatı tarafından 7. Olağan Kongre sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Konya İl Başkanı Hasan Angı, Eylül ayı itibari ile kongre sürecinin başladığını söyledi. Kongre sürecini görüşmek üzere ilçe başkanları ile bir araya geldiklerini ifade eden Hasan Angı, “2017 yılının yaz aylarında 6. Olağan Kongre süreci başlamış daha sonra da Kasım ve Aralık aylarında İlçe Kongrelerimizi yapmıştık. 3 Mart 2018’de de il kongremizi yaparak bu süreci tamamlamıştık. Bu hafta sonu itibariyle 31 ilçemiz, bin 154 mahallemizde ilçe kongrelerimiz için delegelerimizi seçeceğiz. Şubat ayı itibariyle de İlçe Kongrelerimize başlayacağız. Yaz sonuna doğru da İl Kongreleri başlayacak. Genel Başkanımızın olabildiğince İl Kongrelerine katılabilmesi için il kongrelerimizin takvimini genel merkezimiz yürütecek. 2020 sonuna kadar da il kongrelerimizi tamamlayarak büyük kongremize hazır hale geleceğiz” dedi.

“Şehrimizi daha ileri noktaya taşımak için çaba sarf ettik”
AK Parti’nin 2001 yılındaki kuruluşundan bugüne kadar farklı kademelerde görev alan herkesle Konya’yı daha ileri noktaya taşımak için çaba sarf ettiklerini belirten Angı, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarlarında hem şehrimizin hem de Türkiye’nin şahlanışına şahit oluyoruz. 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gücümüzü tazelemek adına 6 kongre gerçekleştirdik. Şimdi de 7. Olağan Kongre sürecimizi başlatıyoruz. Bu hafta sonu ilçelerimizde delege seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. 28 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında 31 İlçemizdeki delege seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şubat ayı itibari ile de İlçelerimizde bu süreçleri yöneteceğiz. Daha sonra il kongrelerimiz ve son olacak da Büyük Kongremizi gerçekleştirerek bu süreci tamamlayacağız. Kuruluşumuzdan bugüne 6 kongre gerçekleştiren teşkilatlarımızın her kademesinde emeği bulunan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
AK Parti’nin kuruluş sürecinden sonra vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyen Hasan Angı, gayretlerinin ülkeyi güçlü kılmak ve insanları geleceğe çok daha umutla bakmalarını sağlamak olduğunu aktardı.
28 Kasım15 Aralık’taki delege seçimleri ile başlayacak süreç 2020 yılında ilçe ve il kongreleri ile devam edecek.

KONYA

25 Kasım 2019 Pazartesi

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