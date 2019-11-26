26 ilde 'mahrem imam' operasyonu: 50 gözaltı kararı

Efsane hatta o devir bitti!

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KONYA merkezli 26 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine mahrem imamlık yapan 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında örgüt mensubu askerlere mahremlik yapan 50 kişi tespit edildi. Ardından 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli 26 ilde daha önce belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin gözaltına alındıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğüne getirileceği belirtildi.



KONYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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