Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KONYA'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik polisin yaptığı operasyonda 1´i Afganistan uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14,5 kilo çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki farklı adreslere uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 1´i Afganistan uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. 13 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. 'Torbacı' diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 14 kilo 250 gram esrar, 51 uyuşturucu hap, 7,2 gram metamfetamin, 304 gram eroin, 16,4 gram bonzai ele geçirildi. 8 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



KONYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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