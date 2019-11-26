Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.

Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KONYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.