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Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

İHA

Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.

Konya'da sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı mest etti

Konya'da, akşam saatlerinde sığırcık kuşlarının binaların üzerinde adeta dans edercesine sergiledikleri hareketler görenleri mest etti.
Konya semalarında sürüler halinde uçan sığırcık kuşlarının sergiledikleri hareketler adeta görsel bir şölen sundu. Merkez Selçuklu ilçesinde sığırcık kuşlarının gökyüzünde süzülerek sergiledikleri dansı ilgiyle izlendi. Dakikalarca süren sığırcıkların dansı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KONYA

26 Kasım 2019 Salı

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