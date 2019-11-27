Minibüs elektik direğine çarptı: 2 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren K. (31) idaresindeki 42 M 3646 plakalı minibüs, yağmur yağışı nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında sürücü Eren K. ile minibüste bulunan arkadaşı Taner A. yaralandı. Yaralanan sürücü ve arkadaşı telefonla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Bunun üzerine yaralıların arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kaza ihbarında bulundu. Olay yerine sevk edilen ambulansla 2 yaralı Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Taner A., belinde kırık olduğunun tespit edilmesi üzerine Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.