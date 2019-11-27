Şehit Polis Battal Yıldız’ın ismi anaokulunda yaşayacak

İstanbul'un Tuzla ilçesinde hırsızlık şüphelileriyle girdiği çatışmada şehit olan Akşehirli Polis Memuru Battal Yıldız’ın ismi Akşehir ilçesindeki Gülmece Anaokulu’nda yaşatılacak.

16 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul E5 İçmeler Mahallesi İstasyon Köprüsü üzerinde hırsızlık şüphesi ile yaşanan kovalamaca esnasında şüphelinin ateş etmesi sonucu, göğsünden vurularak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Battal Yıldız’ın ismi, memleketi olan Akşehir’deki anaokulunda yaşatılacak. Akşehir Gülmece Anaokulu’nun ismi düzenlenen bir törenle Şehit Battal Yıldız Anaokulu olarak değiştirildi.

Törene, Şehit Battal Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, şehidin çocukları Hasan İlyas Yıldız ve Mehmet Ali Yıldız, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Hüseyin Karamanoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, bazı kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı.



"Hala onsuz uyuyamıyorum"

Törende ilk konuşmayı yapan Şehit Battal Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, eşinin isminin anaokuluna verilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Benim eşim 16 Temmuz sabahında şehit oldu. Akşam gece en son 02.30’da görüştüğümüzde ona en son söylediğim şey ‘sensiz uyuyamıyorum’ oldu. Allah şahittir ki 2 buçuk yıl oldu, hala onsuz uyuyamadan devam ediyorum. İki tane oğlumu emanet aldım, emanetin emanetim dedim. Bana kalan tel şey o şerefli adı ve iki tane emaneti oldu. Cenaze töreninde benim söylediğim hep aynıydı ‘Battal, bayrakta dalgalanıyor’ diyordum. Üstümüzdeki o bayrakta görüyordum ben onu. Benin oğlumda görüyordu gerçekten. Defalarca şahit oldum Mehmet Ali’nin babasını gördüğüne. Benim tek çabam eşimin unutulmaması. O bu hayat için gitti, hepimiz rahata rahat nefes alalım diye gitti. Benim eşimi vuran kişi Konya Meramlı biriydi. Ben eşimi vuran kişiyle karşılaştım. Hep diyordum ki ‘değişecek, o cezayı aldığı zaman içimdeki acı belki sönecek. Ama acıda sönmedi o yangında sönmedi. Şimdi okulun tabelasında o ismi göreceğiz ya o sadece bir mutluluk veriyor bizlere. Bu sokaktan biri geçerken ‘bir Battal varmış, şehit olmuş’ diyerek ruhuna bir okuması bizim en büyük mutluluğumuzdur” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz da “Vatanın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden şehitlerimiz; bu toprakların sonsuza kadar ezansız ve bayraksız bırakılmayacağını bizlere göstermiştir. Bu nedenle şehitlerimize ne yaparsak yapalım haklarını ödememiz mümkün değildir. Bugün burada bu okuldaki öğrencilerimiz şehidimizin aziz hatırası altında eğitim ve öğrenimlerini sürdüreceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece şehidimizin ismi de bu okulda sonsuza kadar yaşayacaktır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit eşi Emine Yıldız ile büyük oğlu Hasan İlyas Yıldız, üzerinde Şehit Battal Yıldız yazılı bir tabağı Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barbaros Topaloğlu’na takdim etti.

Dua edilmesinin ardından okulun değiştirilen tabelası şehit yakınları ve törene katılan protokol tarafından açıldı. Dua sonrası şehidin büyük oğlu Hasan İlyas Yıldız’ın Fatiha Suresi’ni sesli olarak okuması dikkat çekti.

KONYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.