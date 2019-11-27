Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde denetim görevlileri tarafından boy limiti altında olduğu gerekçesiyle el konulmak istenen balıklarını vermek istemeyen satıcının mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu. Satıcının balıkları temizlediği bıçakla görevlilerin işlem yapmasını engellemeye çalışması bir anda tedirginliğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Konya İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde balık satıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yerleşim merkezinde bir seyyar balık satıcısının satışa sunduğu balıklara yönelik boy denetimi yapan ekipler, avlanan balıkların boy limiti altında olduğunu belirleyince satıcı hakkında işlem yapmak istedi. Denetim ekipleri, boy limiti altında olduğu belirlenen balıkları el koyup Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait resmi aracın kasasına nakletmeye başlayınca, seyyar balık satıcısıyla görevliler arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin araca naklettikleri balıkları tekrar kendi aracına yükleyerek engel olmaya çalışan balıkçı, uzun süre balıklarını vermemek için direndi. Bir ara balıklarını temizlediği bıçak elindeyken görevlilere engel olmaya çalışan balıkçıyı gören görevli geri dönüp uzaklaşırken araya vatandaşlar girdi. Elindeki bıçağı bırakması söylenen balık satıcısı, daha sonra bıçağı aracına bıraktı.

Balıkları kendi aracına yükleyerek adresten uzaklaşan balık satıcısı, denetim görevlilerinin plakasını bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından takip altına alındı. Denetimden kaçan balık satıcısının il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kadınhanı ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Denetim görevlilerinin polis merkezine gidip, balık satıcısının bıçaklı saldırı girişimine maruz kaldıklarını öne sürerek şikayetçi olması üzerine, balık satıcısı hakkında adli yönden de işlem başlatıldığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ise idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.



“Bana ceza kesmeyin”

Öte yandan, denetim görevlileri ile balık satıcısının denetimleri esnasında aralarında yaşanan tartışma ve şüphelinin görevlilere bıçak çektiği anlar da bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, görevlilerin balıkları araca nakletmesi üzerine bıçak çeken şüphelinin, “18 bin lira cezam var. Onu ödeyeceğim diye satıyorum. Bana ceza kesmeyin, bir daha satmam. Yasak zaman değil, bilseydim satmazdım” dediği, sonrasında ise tekrar balıkları kendi aracına naklederek bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

KONYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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