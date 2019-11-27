Karatay Belediyesi vatandaşın kötü gününde de yanında

Konya’nı merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki projeleriyle vatandaşların mutluluklarına ortak olurken; acı günlerinde de yanlarında oluyor.

Karatay Belediyesinin, hizmete sunduğu mobil taziye aracı vatandaşların acılı zamanlarında cenaze işlemlerini hızlandırarak ve sıkıntı çekmemelerini sağlayarak zor günlerinde yanlarında oluyor. İklimlendirme sistemi sayesinde yazın serin, kışın sıcak olması sağlanan araçlarda; sohbet ve Kur’anı Kerim tilaveti için ses sistemi, saklama dolapları, su deposu, atık deposu ve tuvaletler bulunuyor. Mutfak bölümünün de bulunduğu mobil taziye araçlarında gelen vatandaşlara çay ve su ikramı da yapılabiliyor. Karataylılar, ihtiyaç duymaları durumda mobil taziye araçlarına 0538 047 37 60 İletişim Hattı’nın yanı sıra Karatay Belediyesi’nin 0 332 350 13 13 telefon numarasından ulaşabiliyor.

“Tüm hizmet ve gayretimizle vatandaşlarımızın yanındayız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal belediyecilikte insan odaklı hizmet ve projelerle her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, Karatay Belediyesi olarak tamamen ücretsiz olarak kullanıma sundukları taziye araçlarının sıcak yaz aylarının yanı sıra soğuk ve yağışlı kış aylarında da cenaze sahiplerine kolaylık sağladığını söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Bize göre belediyecilik, doğumdan ölüme kadar tüm alanlarda vatandaşa hizmeti gerektiriyor. Biz de vatandaşlarımızın iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi, acılı günlerinde de beraber olmaya gayret gösteriyoruz. Belediye olarak bir yandan hemşehrilerimizin sevinçlerini paylaşmak amacıyla, “Hoş Geldin Bebek” projemizi yürütürken diğer taraftan hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz 3 adet Mobil Taziye aracımızla vatandaşlarımızın hüzünlü günlerinde Karataylıların yanında olup acılarını paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda 3 olan modern mobil taziye aracımıza Aralık ayı sonunda 1 adet araç daha katılacak” ifadelerini kullandı.

KONYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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