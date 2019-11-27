Milletvekili Kara, Devlet Tiyatrosunda kadro sorununu gündeme taşıdı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Devlet Tiyatroları personelinin kadroya geçirilmesi ile ilgili soruları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yöneltti.

Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde, Devlet Tiyatrosunda çalışanların kadroya alınmasına ilişkin beklentileri gündeme getirdi.

Bu yıl kuruluşunun 70. yılını kutlayan Devlet Tiyatrolarında görev yapan yalnızca 500 kadrolu personeli bulunduğunu hatırlatan Kara, Devlet Tiyatrolarının bu alanda yaşamış olduğu tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen yılda 6 binden fazla kez perde açarak bu yönü ile dünyanın önde gelen tiyatroları arasında yerini aldığını kaydetti.

Milletvekili Kara, Bakan Ersoy’a, “Devlet Tiyatrolarının daha iyi bir hizmet verebilmesi için yeni bir kadrolu personel alımı olacak mıdır? Sözleşmeli olarak görev yapan sanatçıların kadroya alınması planlanmakta mıdır? Kadrolu personel alımına yönelik bir çalışma varsa, bu durumda sözleşmeli personellere yönelik bir öncelik tanınması mümkün müdür? Sözleşmeli sanatçıların Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç dahilinde kişinin talebi olmaksızın çalışma yerinden farklı bir ilde görevlendirilmesi ve sanatçının görevi kabul etmemesi neticesinde sözleşmesinin feshedilmesi hükmüne yönelik bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?” şeklinde sorularını yöneltti.

KONYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.