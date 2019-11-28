Akşehir Belediyesinden kış temizliği

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günü birlik ziyaretçilerin sıklıkla kullandığı, belli periyotlarla temizlenen Gülmece Parkı çevresindeki çay içinde kış öncesi detay temizliği yaptı.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Kent genelinde periyodik olarak mıntıka temizlikleri yapıyoruz. Akşehir Gülmece Parkı etrafında bulunan ve şehir merkezinden geçen çayımızın içini haftanın belli günlerinde temizliyorduk. Yaklaşan kış öncesi detaylı bir temizlikle çayımızın içini temizledik. Bu konuda vatandaşlarımızın çevre temizliğine daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çay içine atılan ve doğada kaybolması binlerce yılı alan plastik parçalar, poşetler, pet şişeler, cam şişeler ve cam kırıkları ekiplerimizce toplandı. Döküm sahasına belediye araçlarımızla götürüldü. Değerli hemşehrilerimizin çayımızın içine çöp, poşet, pet ve cam şişe gibi maddeleri atmamalarını rica ediyoruz” dedi.



Akkaya’dan soba ve kalorifer külleri uyarısı

Başkan Akkaya, soba ve kalorifer küllerinin çöp konteynerlerine dökülmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, “Havaların soğumasıyla birlikte evlerde yanmaya başlayan soba ve kalorifer sistemine ait küllerin çöp konteynerlerine boşaltılmaması, yanlarındaki kül kovalarına boşaltılması veya soğutulduktan sonra mahallenin kül çıkarma günleri hangi gün ise çöp konteynerlerinin yanına çıkarılmasını değerli hemşehrilerimizden bekliyoruz. Akşehirli hemşehrilerimizin de bu konulara hassasiyet göstermelerini, doğaya ve çevreye karşı, adı gibi AK bir şehir için daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KONYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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