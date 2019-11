Şeb-i Arus bilgilendirme toplantısı yapıldı

Konya’da 717 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şebi Arus) hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hazreti Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü Anma Törenlerinin 82’ncisi bu yıl ‘Vefa Vakti’ temasıyla gerçekleştirilecek. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde anma törenleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "İlimize inanılmaz derecede katkısı olan manevi havasını her nefes aldığımızda hissettiğimiz Hazreti Mevlanayı çok daha onun manevi şahsiyetine uygun kutlamak üzere icra komiteleri oluşturularak her yıl daha iyi götürülmeye çalışılıyor. Bu yılki temamız bildiğiniz üzere vefa üzerine, vefa dediğimiz zaman en başta bir kere oradan Allah’a karşı, Peygamber Efendimize karşı vefadan başlıyor" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Etkinliklerde yine dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizin farklı şehirlerinden on binlerce misafiri ağırlayacağız. Bu süreçte Hazreti Mevlana ile birlikte şehrimiz de gündem olacak. Her sene olduğu gibi bu yıl da yine Hazreti Mevlana’ya ve şehrimize yakışır bir etkinlik düzenlemek üzere başta Valimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimiz, üniversitelerimiz olmak üzere çok titiz bir çalışma yürütüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Törenlerimizin bu yılki teması ’Vefa Vakti.’ Vefa en çok bu ümmete, bu millete ve bu şehre yakışıyor. Etkinlikler boyunca şehre gelecek herkese Hazreti Mevlana’nın misafirleri olarak görüyoruz. Onları Konya’ya yakışır bir şekilde ağırlayacağız. Her yıl törenlerimize katılarak törenlerimizin bir dünya markası olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, inşallah bu yıl da kendisini törenlerimize teşrif etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da, anma törenlerinde bu yıl “Vefa Vakti” ana başlığı altında çeşitli etkinliklerden oluşan bir hafta hazırlandığını ifade ederek, "Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri tertip komitesi tarafından oluşturulan İcra Kurulu'nun yapmış olduğu ön çalışmaların ardından önerilen 'Vefa Vakti' ana teması, Hazreti Mevlana Törenleri Tertip Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Temanın alt açılımında ise Hazreti Mevlana’nın 'Sevgide çekilen cefada binlerce vefa var.' sözü yer almaktadır. Uluslararası Hazreti Mevlana’yı Anma Törenlerinin 82’ncisinde, sahne ve salonlarda gerçekleştirilecek olan programlar 24 ana başlıktan oluşacak. Faaliyetlerde 15 sema, 15 mesnevi dersleri, 55 atölye çalışmaları, 2 sempozyum, 1 panel, 3 söyleşi, 50 türbe önü buluşmaları, 24 stantlar/Sanat Ocağı Mevlevihane, 1 Nevbe merasimi, 33 gezi/Konya şehir turu, 5 musiki ile sema anlatımı, 15 Türk Tasavvuf müziği konseri, 15 Mesnevi sohbetleri, 11 sergi, 2 Gülbang Duası, 7 konferans, 1 ödül töreni, 3 imza günü, 1 tekke pilavı ikramı, 16 Meşk, 1063 tiyatroyla birlikte toplam 1338 program gerçekleştirilecek” diye konuştu.

