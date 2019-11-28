Traktör motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörün çarptığı motosikletin sürücüsü Savaş Küçüktülü (60) hayatını kaybetti, arkasındaki Oğuzhan Küçükçopur (43) de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Melicek Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Yavuz (62) yönetimindeki 42 V 4454 plakalı traktör, iddiaya göre kavşakta Savaş Küçüktülü'nün kullandığı 42 YN 720 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Küçüktülü ile arkasındaki Oğuzhan Küçükçopur yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Savaş Küçüktülü, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuzhan Küçükçopur'un tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, traktör sürücüsü Ali Yavuz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



KONYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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