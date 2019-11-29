Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, KonyaAdana Karayolu üzeri Ereğli ilçesine bağlı Acıpınar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Esen Ö. idaresindeki 06 HB 2619 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Özkan, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:37

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.