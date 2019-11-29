Ereğli’de ağıldan koyun hırsızlığı

Konya’nın Ereğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir ağıldan 31 koyun çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Zengen Mahallesinde bulunan bir ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağılda bulunan koyunlarını kontrol etmek için ağıla giren Hamit Karataş koyunlarını ağılda bulamayınca çalındığını anladı. Bunun üzerine Hamit Karataş, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan ekipler, koyunları çalan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Koyunların sahibi Hamit Karataş, “Daha önce da buna benzer olaylar yetkili birimlerce aydınlatıldı. İnşallah bu seferde aynı şekilde bulunacağına inanıyor ve güveniyorum” dedi.

KONYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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