Pekyatırmacı: "Cuma gününün bereketini hemşehrilerimizle yaşıyoruz"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Ferhuniye Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini almaya devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Ferhuniye Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Hacı Kemal Onsun Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Başkan Pekyatırmacı’ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu'da Cuma Buluşmaları ile birlik ve beraberlik ruhunun en üst seviyeye çıktığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Tüm belediye ekibimizle birlikte cuma gününün bereketini her hafta farklı bir mahallede hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Milletimizin öncelikleri arasında bulunan birlik ve beraberliğimizin ilelebet devam edeceğine inanıyoruz. Her ne kadar birlik ve beraberliğimizin üzerine akla hayale gelmedik oyunlar oynansa da biz Allah’ın yardımı ve milletimizin dualarıyla bu oyunları bozmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu buluşmalar vesilesi ile hizmetlerimizin anlatılmasına, mahallelerimizin eksiklerinin yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz" dedi.

Başkan Pekyatırmacı, "Bizler çalışmalarımızla vatanımıza, milletimize hizmet ederken Mehmetçiğimiz de bulundukları bölgede harekatlarla ve mücadelesiyle bizlere bu imkanları sağlıyor. Dün yurt dışı ve yurt içinde görevleri başındayken şehit olan 5 Mehmetçiğimiz sebebiyle derin üzüntü duyduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum” diye konuştu.

