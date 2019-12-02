Başkan Pekyatırmacı: “Projelerimizle engelsiz bir yaşam alanı oluşturuyoruz”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesinin engelli dostu bir belediye olduğunu belirterek, "Engelliler için engellerin kaldırıldığı, hiçbir şeyin engel olmadığı yaşam alanları kuruyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Türkiye'ye örnek, şehrin ilk ve en büyük otizm merkezi olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ni (SOBE) hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "İçerisinde spor tesisleri, toplantı salonları, çocuklarımızın el becerilerini geliştirebilecekleri alanlar, yüzme havuzları, spor salonları olan kompleks otizmli çocuklarımız ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak bir yaşam alanı oldu. Gerek hükümetimiz gerekse belediyelerimizin bu konuda gösterdikleri özverili gayretler artarak devam ediyor. Bütün bu çalışmalardaki tek amacımız en kıymetli varlığımız olan çocuklarımızın mutluluğu için" diye konuştu.



"SEDEP kapsamında farkındalık oluşturuyoruz"

Her yıl eğitim öğretim dönemi içinde Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında engelliler adına farkındalık oluşturmak için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “İlçemizin farklı okullarımızdan gelen gönüllü öğrencilerimiz ile SEDEP kapsamında ‘Yalnız Değilsiniz’ etkinliğinde hastane sınıfları, özel eğitim sınıfları, evde eğitim gören öğrenciler ve huzurevi sakinlerimizle bir araya geliyoruz. Böylece onlara yalnız olmadıklarını hissettirirken engelli insanların farkındalığının arttırılmasını amaçlıyor, birlikte güzel etkinliklere de imza atıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz"

Selçuklu Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için her türlü adımı attıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde engelli hemşehrilerimizi de düşünerek planlama yapıyoruz. Hissedilebilir uyarı ve takip zemin ürünlerimiz ile belediye hizmet binamızı görme engelliler için daha erişilebilir hale getirdik. ‘Tüm Engelleri Kaldırıyoruz’ sloganı ile yola çıkan Engelli Taşıma Aracı, tekerlekli sandalye ile yaşayan engelliler için yapılan özel aparat ile yükleme ve taşıma yapıyoruz. Bunun yanında görme engelli, zihinsel engelli, spastik engelli ve işitme engelliler engelli taşıma aracı ile evlerinden alınıyor ve istedikleri yere bırakılıyor. Daha sonra burada işini tamamlayan engelliler evlerine geri götürülüyor. Ayrıca Selçuklu'nun 10 farklı noktasına engelli vatandaşlarımızın akülü araçlarını şarj edebilmeleri amacıyla Engelli Şarj İstasyonu kazandırdık. Bu çalışmaların yanı sıra ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalyelerinin bakımı belediyemiz tarafından gerçekleştiriliyor. Selçuklu'da engelli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı büyük bir sorumluluk olarak görüyor, onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

KONYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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