Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde, otomobilin, traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, ikisi çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında KadınhanıAfyonkarahisar Karayolu'nun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Çiftçi (30) yönetimindeki 63 SA 931 plakalı otomobil, Mustafa Şahin'in (28) kullandığı 42 S 5703 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Çiftçi ve 2 oğlu yaralanırken, babası Mahmut Çiftçi (68) ile annesi Fatma Çiftçi (51) olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KONYA
03 Aralık 2019 Salı
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