Huğlu tüfeği, ABD’deki yarışmada kırdığı rekorla Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi

Türkiye’nin av tüfeği üretiminde söz sahibi yerleşim merkezlerinden Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’nde imal edilen bir av tüfeğinin Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen yarışmada egale edilmesi zor bir rekora imza atarak Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci Tanık yaptığı açıklamada, Huğlu’da üretimini yaptıkları yarı otomatik av tüfeği Renova’nın (CZ 1012) ABD’nin Kansas eyaletinde düzenlenen yarışmada bu ülkede egale edilmesi güç olan önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Powder Creek Shooting Park atış poligonundaki yarışta, 12 saat içerisinde 5 kişiden oluşan takımın en fazla plak kırma rekorunu denediğini vurgulayan Tanık, “Bu rekor, CZUSA için üretilen ve Huğlu’nun Renova modeli ile aynı olan CZ 1012 av tüfeği ile kırıldı ve tescil edilerek Guiness Rekorlar Kitabında da yer almaya hak kazandı. Bu alanda daha önce kırılan 4 bin 602 plak kırma rekoruna Huğlu tüfeğiyle 4 saat gibi kısa bir sürede ulaşan David Miller ve ekibi, bu defa toplam atış süresi boyunca 14 bin 167 adet plak kırarak yeni bir rekorun sahibi oldular. Bu rekor denemesi aynı zamanda Huğlu av tüfekleri açısından zorlu bir kalite kontrol testi anlamına da geliyor. 12 saatin yaklaşık 9 saatini atış yaparak geçiren takım ortalama 35 dakika atış yaptıktan sonra 10 dakika mola verdi. Her atıcıya ait 6 adet tüfeğin bulunduğu rekor denemesinde bu tüfeklere 12 saat boyunca atıcılardan başka hiç kimse dokunmadı” dedi.

KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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