Konyalı şehidin acı haberi ailesine ulaştı

Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen’in (25) Konya’nın Akşehir ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Hakkari'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, silah kazası sonucu şehit düştü. Şehidin Akşehir ilçesi Meydan Mahallesi 32206 Sokak'taki evine gelen Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Y. Fatih Kadiroğlu, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan şehidin ailesine oğullarının şehadet haberini verdi. Acı haberle yıkılan şehidin annesi Ruziye Özmen ve babası Salih Özmen’e sağlık ekiplerince müdahale edilirken şehidin evinin bulunduğu sokakta bayraklarla donatıldı.

Şehidin anne ve babasının işitme engelli olduğu öğrenilirken şehidin kardeşi Nuri Özmen’in de Ankara’da eczacı olduğu öğrenildi. Şehidin eşi Beyza Özmen’in de Hakkari’den Akşehir’e geleceği öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Akşehir’e getirildikten sonra 4 Aralık Çarşamba günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akşehir Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen’in; HakkariÇukurca karayolundaki Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında meydana gelen silah kazasında yaralandığı ve Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bilgisine ulaşıldı.

KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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