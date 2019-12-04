Konya'da pancar yüklü tır devrildi Karayolu adeta pancar tarlasına döndü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Konya’nın Ereğli ilçesinde, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu karayolu adeta pancar tarlasına döndü.



Kaza, akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Aşıklar Kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. idaresindeki 70 AAL 719 plakalı şeker pancarı yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yüklü olan pancar yola saçıldı. Kazayı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, araç trafiğine kapanan yolu açmak üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle, Ereğli Belediyesi temizlik işleri ekipleri yola saçılan pancarları temizleyerek karayolunu araç trafiğine açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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