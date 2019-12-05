Beyşehir’de kamyonet devrildi: 1 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde HüyükKonya karayolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. yönetimindeki 61 K 5585 plakalı kamyonet, Hüyük ilçesinden Konya il merkezi yönüne seyir halindeyken sürücünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet devrilerek yan yattı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Rıfat Ş. yaralandı. Yaralı adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KONYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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