Başkan Kılca: “İlçemizin gelişimine hep birlikte katkı sunuyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Karatay Söz Meclisleri’ programı kapsamında belediyede vatandaşlarla buluştu.

Şehrin yönetiminde toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Hasan Kılca, “Her daim hemşehrilerimizle iç içe olarak ilçemizin gelişimine katkı sağlamaya gayret ediyoruz” dedi.

Belediye başkan yardımcılarının yanı sıra ilgili birim müdürlerinin de katıldığı Karatay Söz Meclisleri’nde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Kılca, her hizmeti istişare ve ortak karar mekanizmasıyla hayata geçirdiklerini söyledi. Bütün etkin iletişim kanallarını kullanarak her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini aktaran Başkan Hasan Kılca, “Karataylı hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. Söz Meclislerimiz de buna güzel bir vesile oluyor. Karatayımızı daha da güzelleştirmek ve ileriye taşımak amacıyla bir yandan hizmetlerimizi yaparken diğer taraftan da bu programlarla vatandaşlarımız, sıkıntılarını, isteklerini ve taleplerini bizlere doğrudan iletebiliyorlar. Bu programlarımızla da vatandaşlarımızla birebir görüşerek onların sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması için de bir ekip ruhu içerisinde çaba gösteriyoruz. Tabii Söz Meclisleri ile yalnızca vatandaşların talepleri karşılanmıyor. Aynı zamanda da belediye olarak yürüttüğümüz birçok çalışmaya da ışık tutuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlar da ‘Karatay’da Söz Meclisleri’ projesini hayata geçirerek sorunlarını ve taleplerini birinci elden iletme fırsatı veren Karatay Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.

KONYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.