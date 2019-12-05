Bira fabrikasında patlama: 4 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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KONYA'nın Çumra ilçesindeki bira üretim fabrikasında, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı.

İçeriçumra Mahallesi'ndeki bira üretim fabrikasının 8'inci katında, öğle saatlerinde, arpa nakli yapılan makinede toz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan işçiler Rahmi Uysal (52), Coşkun Pehlivan (46), Mehmet Turan (49) ve Eyyüp Pehlivan (43) ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.



KONYA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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