Konya’da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 10’u yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlama ve yer temini sağlamak suçundan yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında 6 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde, kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen S.O, eski karısı Ö.K, yeğeni S.O. ve arkadaşları yabancı uyruklu K.P. adlı kadın ile Mersin’de olduğu tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin fuhuş suçundan elde ettikleri değerlendirilen yaklaşık 25 bin lira para ve fuhuştan elde edilen para miktarları ve kadınlara verilen randevuların kaydedildiği 2 adet defter ele geçirildi. Adreslerde ise fuhuş yaptığı tespit edilen 10’u yabancı uyruklu olmak 11 kadın yakalandı. Kadınlar ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürülüğüne götürüldü. Yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

KONYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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