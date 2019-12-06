Medeniyet Okulu Tiyatrosu 31 ilçede öğrencilerle buluşuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, 31 ilçedeki okullarda öğrencilerle buluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında hizmet veren Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, 20192020 eğitim öğretim yılı döneminde 31 ilçedeki bin 250 okuldaki yaklaşık 80 bin ilkokul 4 ve ortaokul 1. sınıf öğrencisine toplam 22 bin 500 tiyatro gösterimi gerçekleştirecek. 12 mobil ekip ile 140 bin adet dergi dağıtımının yapılacağı bu dönemde sorumluluk, öz denetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik, sabır gibi değerlerimiz öğrencilere aktarılacak. Yıl içinde devam edecek olan “Değerler Eğitimi” projesinde bu yılın ilk dönem konuları olan “Sorumluluk, Öz denetim ve Sevgi” değerleri işleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin başlangıcından bugüne kadar geçen toplam 6 eğitimöğretim yılında 31 ilçedeki 5 bin 895 okulda 337 bin 870 öğrenciye 111 bin 950 tiyatro gösterimi sahnelendi. 35 adet değerin işlendiği bu süreçte 2 milyon 670 bin adette dergi dağıtımı sağlandı.

KONYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.