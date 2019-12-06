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‘Mevlana’ya Saygı 2 Sergisi’ sanatseverlere kapılarını açtı

İHA

‘Mevlana’ya Saygı 2 Sergisi’ sanatseverlere kapılarını açtı

KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından Mevlana’nın 746'ncı Vuslat Yıl Dönümüne ilişkin hazırlanan ‘Mevlana’ya Saygı 2’ Karma Sergisi açıldı.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü akademisyenlerinin ve öğrencilerinin 2019 eğitim öğretim dönemi boyunca hazırladığı çalışmalardan oluşan serginin açılışını KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan yaptı.
Konya için önemli bir haftada olduklarını belirten Rektör Yardımcısı Ünüsan, "Vefa Vakti temalı çok güzel eserler ve etkinlikler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Gönül dostlarını 17 Aralık’a kadar burada görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim” dedi. ‘Mevlana’ya Saygı’ konulu serginin ikinci kez düzenlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünüsan, “KTO Karatay Üniversitesi olarak geçen yıl da Mevlana’ya Saygı’ sergisi açtık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden özel eserlerin Konya’da anlam bulacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Deliduman sergi hakkında bilgi vererek, Hazreti Mevlana’nın yaşadığı dönemi, eğitimi ve felsefesini içeren karma sergide birbirinden farklı yorumların yer aldığını dile getirdi.
Açılış konuşmalarının ardından sergide eserleri yer alan öğretim elemanları ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi. 35 eserin yer aldığı sergiye, birçok akademisyen, öğrenci ve yakınları ile Konyalı sanatseverler katıldı. Sergi 17 Aralık 2019’a kadar tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

KONYA

06 Aralık 2019 Cuma

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