Aykut Kocaman: Üzerimizde ölü toprağı var, bunu değiştireceğiz

İTTİFAK Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Antep maçıyla beraber üzerimizdeki yapıyormuş gibi hali tersine çevirirsek bu takım çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahip. Üzerimizde 'ölü toprağı' denir ya, öyle bir durum var. Bunu değiştireceğimiz hususunda hiçbir kuşkum yok" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Ecdat Parkı'nda bir televizyon yarışmasının çekimleri öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yarışma için jüri üyeliği sorulan Aykut Kocaman konu hakkında şunları söyledi:

"Hayatın akışı içerisinde iki konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Biri hayatın akışı, diğeri mesleğin akışı. Bu durumun gerçekleşmesi; belediye başkanımız ile bir arada olduğumuz zaman kendisi böyle bir durumdan bahsetti. Konya tanıtımı açısından iyi olacağını söyleyince, uzun zamandır yaşadığım şehir olarak bunun güzel olacağını düşündüm. Açıkçası ben de içeride ne olacağını bilmiyorum."

"KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM"

Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrasında yaşanan gelişmelere yönelik soruyu da cevaplayan Aykut Kocaman, "İlk milli arada 12 puan almış ve 6 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Son 6 maçta ise 14 gol yemiş, neredeyse maç başına 2,5 gol yemiş; sadece 3 gol atabilmiş bir takım. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısı, Sivasspor maçının her iki yarısı, ilk yedi haftada en çok şut çeken takım sadece 3 şut atabilmiş bir durum söz konusu iken durum değerlendirmesi yapmamak bu işin doğasına aykırıdır. Bu kadar keskin bir çöküş iki nedenden kaynaklanır. Birincisi ciddi bir para sorunu vardır. Şu an için böyle bir problem var mı diye sorsanız, olağanın ötesinde bir sıkıntı gözükmüyor. İkinci nedense teknik ekiple oyuncular arasında uyuşmazlık vardır. Açıkçası bunun lamı cimi yok. Bu denli keskin çöküşler bu söylediğim iki problemden kaynaklanır. Şu an için görünen o ki, ikinci söylediğim konuda bir problem var gibi gözüküyor. Benim kişisel bir değerlendirmemin ötesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmak lazım. Kulüp bu konuda şu anki değerlendirmesini yaptı. Benim yapabileceğim çok şey yok. Çünkü kendimi borçlu hissediyorum. Vereceğim köklü bir kararın doğru karşılanmayacağından eminim. Bugünkü kararı ben şu an veremem. Yönetim iradesini gösterdi ve devam kararı aldı. Pazartesi ve Salı günü bu sıkıntılı dönemi sona erdirecek hamlelere başladığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

"ERTELEDİĞİM BİRTAKIM KARARLARI HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDAYIM"

Ertelediği birtakım kararları hayata geçirmek zorunda olduğunu da belirten Kocaman, "Uzun zamandır farkında olduğum, çeşitli nedenlerle ertelediğim birtakım kararları artık hayata geçirmek zorundayım. Bunlar elbette köklü bir şekilde değişiklikler yaratacak değil. Bu beklenti olursa yanlış olur. Kararlar bir çeşit dönüşümün başlangıcı olacak. Şunu söyleyebilirim; Gaziantep maçı kazanılır mı kazanılmaz mı, onu bilemem, fakat diğer maçlardan farklı olacağından kuşkum yok. Daha gayretli, bir şeyleri yapıyor gibi görünen değil, yapmaya çalışan bir takım olacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"45 PUAN GAYET İYİ"

Aykut Kocaman, bir basın mensubunun sezon sonu için puan tahminini sorması üzerine, "Bugünkü şartlarda 45 puanlar gayet iyi puanlar gibi gözüküyor. En önemli tarafı, Antep maçıyla beraber üzerimizdeki yapıyormuş gibi hali tersine çevirirsek, bu takım çok daha fazlasını yapacak kapasiteye sahip. Üzerimizde 'ölü toprağı' denir ya, öyle bir durum var. Bunu değiştireceğimiz hususunda hiçbir kuşkum yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Aykut Kocaman'ın açıklamaları

