Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

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İttifak Holding Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlılar takımda ikinci dönemini yaşayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi.

Ali Çamdalı, bu sezon ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma şansı bulabildi.



KONYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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