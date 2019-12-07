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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Ersoy: Alışveriş merkezlerine sıkışan sosyalleşmeye mahkum kaldık

DHA

-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  eskiden sokak ve mahalle kavramlarının insanların yaşam alanı, komşulukla birlikte gelen ve toplumsal kaynaşmanın çekirdeğini oluşturan bir sosyalleşmenin alanı olduğunu belirterek, ''Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik. Şehir kimliğini kaybettikçe, insana dair birçok değeri de beraberinde götürdüğünü açıkça görüyoruz.'' dedi. 

-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  eskiden sokak ve mahalle kavramlarının insanların yaşam alanı, komşulukla birlikte gelen ve toplumsal kaynaşmanın çekirdeğini oluşturan bir sosyalleşmenin alanı olduğunu belirterek, ''Bugün alışveriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik. Şehir kimliğini kaybettikçe, insana dair birçok değeri de beraberinde götürdüğünü açıkça görüyoruz.'' dedi. 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da  Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD tarafından düzenlenen  'Şehirlerin Kimliği, Kimliğin Geleceğe Taşınması ve Kültürel Etkileri' konulu panele katıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı konuşmada, şehirlerin kimliğinde o şehrin tarihi ile insan unsurunun önemli olduğunu, şehirleşmeyi toplumun kültüründen ayrı düşünülmemesi gerektiğini kaydetti. 
'SANAL DÜNYALARA SIKIŞAN SOSYALLEŞMEYE MAHKUM HALİNE GELDİK'
Eskiden sokak ve mahalle kavramlarının insanların yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şunları söyledi:
''Şehirlerin kültürel dokusu ne kadar iyi korunursa ve o dokuya uygun özgün mimariyle kendine has kentleşmeyi başarırsa; sosyal hayattan sanata, turizmden ekonomiye o kadar güçlü bir geri dönüş ve fayda sağlanmaktadır. Bugün sokak ve mahalleler yol ve adres konusu olma noktasına sıkışmış durumdadır. Eskiden bu kavramlar insanların yaşam alanı, komşulukla birlikte gelen ve toplumsal kaynaşmanın çekirdeğini oluşturan bir sosyalleşmenin adıydı. Bugün alış veriş merkezlerine, sanal dünyalara sıkışan sığ ve sınırlı sosyalleşmeye mahkum hale geldik. Şehir kimliğini kaybettikçe, insana dair birçok değeri de beraberinde götürdüğünü açıkça görüyoruz.'' 
'KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 15 METREKAREYE ÇIKACAK'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, şehrin kimliğinin önemine değinerek şehrin, genç nesillerin hayata bakışını yönlendiren mekanlar olduğunu  belirtti.
Bakan Kurum, şehirler için başlattıkları en önemli projelerden birinin millet bahçeleri olduğunu  kaydetti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapacağımız her millet bahçesinin şehirlerimizin önemli birer simgesi olacağına inanıyoruz.  Zaten bahçe yapmak Selçuklu´dan, Osmanlı'dan bu yana, bizim kültürümüzün önemli bir parçası olmuştur. Mesela Meram Bağı 800 yıllık bir bahçedir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, tepelerden gelen suyu bahçelerden geçirerek meyve bahçelerinin oluşmasını sağlamıştır. Bir ekolojik koridor oluşturmuştur. Bugün Bakanlık olarak 22 ilde yaptığımız ekolojik koridorların ilk örneğini Sultan Alaeddin döneminde Konya´da görmüş oluyoruz. Yine, Osmanlı'da ilk millet bahçesi Tanzimat Dönemi'nde Taksim´de açıldı. Konya´da da ilk millet bahçesi cennet mekan Sultan 2'nci Abdülhamit döneminde Konya Lisesi'nin bulunduğu yere yapıldı. İnşallah, biz de bakanlık olarak, 2023 yılına kadar; 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacağımız millet bahçelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Böylece, kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8´den 15 metrekareye çıkaracağız. Bugün itibariyle, 59 ilimizde 35 milyon metrekare alanda, 126 adet millet bahçesine ilişkin çalışmalarımıza harıl harıl devam ediyoruz.''
 

KONYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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