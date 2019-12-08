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Başkan Kavuş, Bilim Kurdu Dergisi’ni öğrencilere dağıttı

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Osmangazi Ortaokulu'nda Bilim Kurdu projesinin önemli ayaklarından biri olan "Bilim Kurdu Dergisi'nin yeni sayısını öğrencilere dağıttı.

Başkan Kavuş, Bilim Kurdu Dergisi’ni öğrencilere dağıttı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Osmangazi Ortaokulu’nda Bilim Kurdu projesinin önemli ayaklarından biri olan “Bilim Kurdu Dergisi’nin yeni sayısını öğrencilere dağıttı.
Başladığı günden bu yana öğrencilerin gelişimlerine önemli katkılar sunan Meram Belediyesinin Bilim Kurdu Projesi, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve velilerin büyük beğenisini topladı. Projede, 5. 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrenciler Meram Belediyesi tarafından bilim insanlarıyla ve bilimsel kitap ve dergilerden oluşan bilim yayınlarıyla buluşturulup bilime olan merakları artırılıyor. Proje kapsamında ayrıca bilim münazaraları, akıl zeka oyunları turnuvaları ve bilim yarışmaları düzenleniyor. Bilim Kurdu Projesi ile topluma yön verebilecek lider çocuklar yetiştirmenin yanı sıra, tüm öğrencilere bilhassa üstün yetenekli çocuklara tıp, astronomi, ziraat, mühendislik, robotik, matematik gibi bilimleri ve islam bilim adamları tarihini yayın, üniversite uygulamaları, bilgi yarışmaları, bilim münazaraları, akıl zeka oyunları desteği ile milli ve özgüvenli bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.Uzak mahallelerde öğrenim gören çocuklar için de, bu proje kapsamında ayrı bir başlık altında özel olarak programlar düzenleniyor.

“Projenin bu dönemi ‘Prof. Dr. Ffuat Sezgin Yılı’ olarak ilan edildi
Projede bu yıl, çocukların ve gençlerin hem İslam bilim adamlarını daha yakından tanımaları hem de Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi değerli bir ismi tanımaları için ‘Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Çalışma Yılı’ olarak ilan edildi. Projenin önemli kısımlarından biri olan ‘Bilim Kurdu Dergisi’nin bu sayısında ‘Tıp teması’ işlendi. Bilim Kurdu Dergisi her sayısında 6 bin öğrenciye ulaştırılıyor. Ancak edergi olarak web ortamına aktarılan dergiden hem Meram’da okuyan diğer öğrenciler hem de ülke genelindeki tüm çocuklar rahatlıkla yararlanabiliyor. Dergi dağıtımının ardından Bilim Kurdu dergisi içinde yer alan bilgilerden daha sonra okullararası bilgi ve münazara yarışmaları yapılarak, kazananlara Meram Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler veriliyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında çocukların gelişimini belirlemek amacıyla testler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin memnuniyetini ölçmek amacıyla da anketler düzenleniyor. Yapılan anketler sonucunda öğrencilerin gelişimleri noktasında önemli mesafelerin katedildiği, bu gelişmelerin öğretmenler ve veliler tarafından büyük takdir gördüğü saptandı.

“Proje 12 okulda başladı. hedef; ilçedeki tüm okullar”
Bilim Kurdu Projesinde 12 okul ile başladı bu sayının bugün 13 olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, projenin ayrıntıları hakkında da şu bilgilere yer verdi: “Bilim Kurdu Projesi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ve her sayıda 5,6,7.sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10.000 çocuğu kapsayan bir proje.Çalışmamızın etkileri hakkında öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinden yaptığımız anketlerde çalışmanın başarısı gözler önüne seriliyor. Bu nedenle amacımız ilçedeki tüm okullara ulaşabilmek. Vakıfbank İHO, Çumralıoğlu İHO, Meram Aybahçe TOKİ, Şehit Süleyman Ballan, Meram Mehmet Katırcı İHO, Meram Osman Gazi Ortaokulu, Mehmet Beğen Ortaokulu, Şehit Ömer Halis Demir İHO, Meram Zafer Ortaokulu,Mehmet Karaciğanlar, Mevlana İHO, İsmail Adile Avcan İHO, Mehmet Katırcı İmam Hatip Okullarında devam eden projenin bu yılki faaliyetleri için Bilim Erasmusu adı altında bilim insanlarımızın uzak mahallelerde öğrenim gören çocuklarla buluşmasından bilim münazaralarına, akıl zeka oyunları turnuvalarından bilim yarışmalarına, kitap ve dergi dağıtımlarına kadar dolu dolu bir program hazırladık. Programın çocuklarımızın gelişimi ve geleceği için hayırlar getirmesini diliyorum.”
Meram Belediyesinin ‘Bilim Kurdu Projesi’ kapsamında hazırlanan‘Bilim Kurdu Dergisi’nin 20192020 eğitimöğretim yılının ilk sayısı öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Osmangazi Ortaokulunda başlayan dağıtıma Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’ta iştirak etti. Dergilerini Başkan Kavuş’un elinden alan Osmangazi Ortaokulu öğrencileri büyük mutluluk yaşadı. Başkan Kavuş ziyaretinde okulda ve oluşturulan botanik bahçesinde incelemelerde bulundu, çocuklara oyunlarında eşlik etti.

“Her yönüyle lider gençler yetiştirme hedefindeyiz”
Çocukların en iyi şekilde eğitim almaları ve donanımlı birer birey olarak hem kendi hem de ülke geleceği adına söz sahibi olabilmeleri amacıyla yola çıktıklarını ifade ederek öğrencilere dergileri teslim eden Başkan Mustafa Kavuş, bilim dergisinin onlarda hayatları boyunca unutmayacağı izler bırakmasını ve kendilerine rehber olmasını ümit ediyorum” diye konuştu. Bilim Kurdu Projesinin 2 kere TÜBİTAK Bilim Fuarına davet edildiğini hatırlatan Başkan Kavuş, “Bilim Kurdu Projesi çerçevesinde düzenlenen bilgi yarışmaları, bilim münazaraları, akıl zeka oyunları desteği ile öğreterek milli ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlama hedefindeyiz. Geleceğin bilim insanları ve bürokratlarını yetiştirerek gelecekte milli teknoloji üretmeye, geliştirmeye aday genç beyinlere, teknolojiyi kitaplardan çıkartarak, görerek, gerektiği yerde dokunabilmelerinin yolunu açıyoruz” diye konuştu.

KONYA

08 Aralık 2019 Pazar

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