Otomobil takla attı: 1 yaralı

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Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.İ. (28) idaresindeki 42 ABU 006 plakalı otomobil, sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü M.İ. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü M.İ. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:19

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