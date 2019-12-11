“Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Yıldönümü” programı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Yıldönümü” programı yapıldı

İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu ile Kazakistan Konya Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık Yıldönümü" programı gerçekleştirildi.

“Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Yıldönümü” programı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu ile Kazakistan Konya Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Yıldönümü” programı gerçekleştirildi.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen program yöresel yemekler ile yöresel giysilerin tanıtımıyla başladı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğunun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Çağatay Benhur, “Topluluğumuz geçen yıl tamamen öğrencilerimizin inisiyatifi ile kuruldu. Akademik danışmanlığını da bana tebliğ ettiler, sağ olsunlar. Tabii Türk dünyası çok büyük, Kazakistan’ın bugün burada 28. Bağımsızlık yıldönümünü kutlamak için bulunuyoruz. Kazakistan bize kilometre olarak uzak olsa da kalpten çok yakın” şeklinde konuştu.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Selçuk Üniversitesi Koordinatörü, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi “Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu ve Kazakistan Konya Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen Kazakistan Bağımsızlık Yıldönümünü kutluyorum. Türkçe ’de ‘Kazak’ sözcüğü ‘özgür, bağımsız, yiğit, cesur’ anlamına gelir. 1986 yılı Aralık ayı Kazakistan’ın bağımsızlık ve egemenliğine kavuşmasının başlangıcı olmuştur. Köklerine bağlı, milli bilinçli Kazak gençleri 1986 yılının Aralık ayında Sovyet yönetiminin yapmış olduğu haksızlığa, zulme karşı çıkmışlardır. Çok kötü ve acı günler sonrasında 16 Aralık 1991’de Kazakistan Bağımsızlığını kazanmıştır. Ve bunu tanıtan ilk ülke Türkiye olmuştur. Kazakistan’ın bağımsızlığını tekrar kutlayarak sözlerimi bir şu kazak atasözü ile bitirmek istiyorum; birlik olmayınca, dirlik olmaz” şeklinde konuştu.

"Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır"
23.Dönem Konya Milletvekili, 24. Dönem TBMM İdare Amiri Mustafa Kabakçı ise “Türk dünyasının hangi köşesinden kim olursa olsun hepsinin derdini bir dert olarak taşıma yükümlülüğümüz var. Şükürler olsun düne kadar birbirimizi sadece kitaplardan tanıyorduk, bir araya geliyoruz birbirimizin dertleri ile dertleniyoruz, imkanlarımızı birleştiriyoruz ve geleceğe doğru yürüyoruz. Türk dünyasının bir gün yeniden ayağa kalkması, omuz omuza yan yana durması emeklerini, akıllarını güçlerini birleştirmesini ve geleceğe doğru hep beraber yürümesini yürekten diliyorum” diye konuştu.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara da, “İstiklalimizi ve istikbalimizi onurlandıracak sevgisini bir anıt gibi içerisine sığdırdığımız değerli öğrenciler, hepinizi temsil ettiğim kurumum ve şahsım adına saygıyla sevgiyle Ahmet Yasevi’nin Hazreti Mevlana’nın hoş görüsü ve muhabbeti, Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen şimşek gibi çakan sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine göğsünden vurulup tankercisine, bir gül bahçesine girercesine bu kara torağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Ben bu toprakları bize vatan kılan vatanımızı da canı pahasına savunan yiğitçe ayağa kalkıp bağımsızlık uğuruna şehit olan Kazakistan’ın yiğit evlatlarını var olan Anadolu’nun yiğit erenlerini saygıyla, muhabbetle, rahmetle anıyorum” dedi.

"Bizim için sadece bağımsız devletler olmak değil tek yürekten çıkan tek yönde giden bir millet olmaktır"
Kazakistan Ankara Büyük Elçisi Abzal Saparbekuly ise “Hoca Ahmet Yesevi ile Mevlana arasında 5 bin kilometrelik mesafe olsa da aramızda bir yürek kadar sevgi dolu şehirlerde yaşıyoruz. Buradaki öğrenciler Türkistan diyarından geldi. Sizler, onlara ev sahipliği yapıyor ve misafir ediyorsunuz. Ömür boyu onları maalesef misafir edemezsiniz ama 45 yıllık sizlerde misafir olarak kalacaklar. Ve burada edindiği bu sıcak duygular edindiği o tecrübeler, gördüğü iyilikler hep yüreklerinde bundan sonra hayatlarında taşıyacaklar. Biz, bağımsız devletler olabildik artık bizim için sadece bağımsız devletler olmak değil tek yürekten çıkan tek yönde giden bir millet olmaktır” şeklinde konuştu.
Selçuk Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu Başkanı Didar Murat, böyle bir programı gerçekleştirmelerinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Konuşmaların ardından renkli görüntülere sahne olan programda Kazakça şarkılar ve şiirler, halk oyunları, Tomris bebeğin ilk adım atma töreni gerçekleşti. Programda 16 Aralık 1986 yılında gerçekleşmiş olan Kazakistan’daki Jeltoksan olayına değinildi. Düzenlenen program, katılımcılara plaket takdimi ve toplu fotoğraf ardından Kazakistan yöresel yemeklerinin ikramı ile son buldu.
Programa; Kazakistan Ankara Büyük Elçisi Abzal Saparbekuly, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 23.Dönem Konya Milletvekili, 24. Dönem TBMM İdare Amiri Mustafa Kabakçı, YTB Selçuk Üniversitesi Koordinatörü, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Selçuk Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma ve Tanıtım Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Çağatay Benhur, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

KONYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:21
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı
YEREL HABERLER DHA muhabirine saldıran 3 kişi, serbest bırakıldı
Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev tamamen yıkıldı
YEREL HABERLER Babaanne ile torunlarının can verdiği kerpiç ev ...
Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Altay, Dünya Robot Yarışmasına katılacak ...
Kulu’da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı
YEREL HABERLER Kulu’da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ...
Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu
YEREL HABERLER Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu
Meram Belediyesi personline hizmet içi eğitim verildi
YEREL HABERLER Meram Belediyesi personline hizmet içi eğitim verildi
Karatay Belediyesinden “Vefa” temalı fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Karatay Belediyesinden “Vefa” temalı fotoğraf ...
Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
SOLOTÜRK ekibi NEÜ’de öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER SOLOTÜRK ekibi NEÜ’de öğrencilerle buluştu
Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye
YEREL HABERLER Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi ...
Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilin torpido gözünde 3 tabanca ele geçirildi
KOMÜT’ten yıkılan ev ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER KOMÜT’ten yıkılan ev ile ilgili açıklama
Yeni yılda beslenme alışkanlıklarına dikkat
YEREL HABERLER Yeni yılda beslenme alışkanlıklarına dikkat
Uyuşturucu krizine girip, yoldan geçen Suriyeliyi bıçakladı
YEREL HABERLER Uyuşturucu krizine girip, yoldan geçen Suriyeliyi ...
Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna ...
Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi söyledi
YEREL HABERLER Della Miles, Mevlana'yı anma etkinliğinde ilahi ...
Konya’da çöken bina çevresindeki riskli binalar yıkılacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü Vedad Gürgen: “18 ay boyunca bin 80 lira kira yardımı yapıyoruz” “36 tane bina riskli bina şu an itibariyle belirlenmiş durumda”
YEREL HABERLER Konya’da çöken bina çevresindeki riskli binalar ...
Konya'da yeni obruk oluştu
YEREL HABERLER Konya'da yeni obruk oluştu
Nene Hatun Parkı’na öğrenci eli değdi
YEREL HABERLER Nene Hatun Parkı’na öğrenci eli değdi
Ünlü yönetmen Mesut Uçakan, Tantavi Kültür Merkezi’nde sinemaseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Ünlü yönetmen Mesut Uçakan, Tantavi Kültür ...
Mali Müşavirlik staj giriş sınavı başvuruları başladı
YEREL HABERLER Mali Müşavirlik staj giriş sınavı başvuruları başladı
Başkan Kılca 3 kişinin hayatını kaybettiği çöken binada incelemede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Kılca 3 kişinin hayatını kaybettiği çöken ...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken binaya inceleme
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinden çöken ...
Başkan Altay: “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X