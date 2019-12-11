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Ağaca çarpan otomobil, alev alıp, yandı

DHA

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, yandı. Kendi çabalarıyla otomobilden inerek yanmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34) ise hastaneye kaldırıldı. 

KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki ağaca çarpan otomobil, yandı. Kendi çabalarıyla otomobilden inerek yanmaktan kurtulan sürücü Ahmet Selek (34) ise hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Selek yönetimindeki 42 EZ 855 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın ardından otomobil alev aldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Selek ise kendi imkanlarıyla otomobilden inerek, alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Selek,  ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.  

KONYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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