Silahla adam kaçıran 2 şüpheli polis tarafından yakalandı

Konya'nın Yunak ilçesinde silah zoruyla adam kaçıran 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Ç. (21) ve Berzan B. (19) bir kafede oturan Ali A.’yı telefonla arayarak özel bir konu konuşmak için dışarıya çağırdı. Kiralık araca bindirilerek başına silah dayanan Ali A.’nın eli ve ayakları plastik kelepçeyle bağlanarak bir eve götürüldü. Gece geç saatlerde kendi uğraşlarıyla kelepçelerden kurtularak kaçan Ali A. polise sığındı. Ali A.’nın ifadesi doğrultusunda operasyon düzenleyen Yunak İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri şüpheli Abdullah Ç. ve Berzan B.'yi bulundukları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi.

KONYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:22

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